Niğde'de damperi açık kalan kamyon tabelayı yıktı - Son Dakika

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Niğde'de damperi açık kalan kamyon tabelayı yıktı
6 saat önce
Niğde'de bir kamyonun açık unutulan damperi kara yolundaki tabelayı devirdi.
Niğde'de bir kamyonun açık unutulan damperi kara yolundaki tabelayı devirdi.
Niğde- Aksaray kara yolu Bor Karma Organize Sanayi Bölgesine girmek isteyen kamyon şoförü, damperi açık unutunca girişteki tabelaya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 2 tonluk tabela devrildi. Olay yerine çağırılan ekipler, tabelayı kaldırarak yolu ulaşıma açtı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:40 Kaynak: AA
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