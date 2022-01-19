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Darbedilen doktor Akçay yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Darbedilen doktor Akçay yaşadıklarını anlattı

19.01.2022 14:31

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta tarafından darbedilen nöroloji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Akçay, yaşadıklarını unutamıyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta tarafından darbedilen nöroloji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Akçay, yaşadıklarını unutamıyor.

Akçay, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, dün poliklinikte yoğun olarak hasta muayene ettiğini, saat 14.30'da randevusu olan bir hastanın saat 10.00'dan itibaren randevusuna erken girmek için sürekli tacizde bulunduğunu ileri sürdü. Akçay, hastaya beklemesini ve gelmeyen hasta olursa yardımcı olacağını söylediğini aktardı.

Akçay, hastanın bunun üzerine, "Bir dakikalık iş yapacaksınız, 10 dakika konuşuyorsunuz" dediğini iddia ederek, şunları belirtti:

"Biz de kendisine bu işin o kadar kolay olmadığını, hastayı dinlememiz ve ona vakit ayırmamız gerektiğini söyledik. Hasta daha sonra gitti. Saat 15.00 civarında odada tek başımayken içeri girdi. İçeri girmek isteyen başka bir hasta yakınını dışarı çıkarınca, olayın normal boyutun dışına çıkacağını anladım ve kendimi biraz geri çektim. Bu sırada bana bir yumruk attı. Refleks olarak kolumu kaldırınca koluma çarptı. Daha sonra kişi öfkesini yenemeyip bilgisayarıma yumruk attı. Bilgisayar kırıldı ve bilgisayarı üzerime attı."

Kişinin diğer eşyalara da zarar verip kaçtığını belirten Akçay, kendisinin "beyaz kod" verdiğini ve güvenlik görevlilerinin şüpheliyi yakaladığını anlattı.

Akçay, talihsiz bir olay yaşadığına dikkati çekerek, "Bu kadar yoğunluğun içerisinde, sıra bekleyen birçok hastamız mağduriyet yaşadı. Daha sonra darp raporu olarak ifademizi verdik. Olaydan sonra idareyle görüşüp yeni bir bilgisayar temin edip hasta bakmaya devam edelim diye uğraştık. Çok yoğun bir çalışma sürecinde maalesef insanların bu tarz şiddet eğilimleri dolayısıyla şevkimiz kırılmaktadır. Türkiye'nin birçok yerinden de bu tarz şiddet olaylarını duyuyoruz. Umarım tekrar yaşanmaz." ifadelerini kullandı.

Yasal sürecin başlatıldığının altını çizen Akçay, İl Sağlık Müdürlüğü ve kendisinin bu işin takipçisi olacağını vurguladı.

Olay

Dün, randevu saatinden önce nöroloji polikliniğe gelen M.F, doktor Akçay'a yumruk atarak, eşyalara zarar vermişti. Poliklinikteki masanın üzerinde duran bilgisayar ve diğer cihazlara zarar veren M.F, polis ekibince gözaltına alınmıştı.

Darbedilen doktor Akçay yaşadıklarını anlattı
Darbedilen doktor Akçay yaşadıklarını anlattı
Darbedilen doktor Akçay yaşadıklarını anlattı
Darbedilen doktor Akçay yaşadıklarını anlattı
Darbedilen doktor Akçay yaşadıklarını anlattı
Darbedilen doktor Akçay yaşadıklarını anlattı

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Halil İbrahim Akçay, Araştırma, Türkiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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