Son dakika haber | Irak uyruklu DEAŞ'lı Niğde'de yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber | Irak uyruklu DEAŞ'lı Niğde'de yakalandı

05.11.2020 16:27

Son dakika haberi: Irak uyruklu DEAŞ'lı Niğde'de yakalandı Niğde'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu A.A.M.M. yakalandı.

Irak uyruklu DEAŞ'lı Niğde'de yakalandı

NİĞDE - Niğde'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu A.A.M.M. yakalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin koordineli çalışmasında, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu öne sürülen Irak uyruklu A.A.M.M. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan A.A.M.M, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber | Irak uyruklu DEAŞ'lı Niğde'de yakalandı
Son dakika haber | Irak uyruklu DEAŞ'lı Niğde'de yakalandı
Son dakika haber | Irak uyruklu DEAŞ'lı Niğde'de yakalandı
Son dakika haber | Irak uyruklu DEAŞ'lı Niğde'de yakalandı
Son dakika haber | Irak uyruklu DEAŞ'lı Niğde'de yakalandı
Son dakika haber | Irak uyruklu DEAŞ'lı Niğde'de yakalandı
Son dakika haber | Irak uyruklu DEAŞ'lı Niğde'de yakalandı

Terör, Niğde, DEAŞ, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Irak uyruklu DEAŞ'lı Niğde'de yakalandı - Son Dakika


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