Son dakika haber | Irak uyruklu DEAŞ'lı Niğde'de yakalandı

Son dakika haberi: Irak uyruklu DEAŞ'lı Niğde'de yakalandı Niğde'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu A.A.M.M. yakalandı.

Irak uyruklu DEAŞ'lı Niğde'de yakalandı NİĞDE - Niğde'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu A.A.M.M. yakalandı. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin koordineli çalışmasında, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu öne sürülen Irak uyruklu A.A.M.M. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan A.A.M.M, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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