Niğde'de DEAŞ operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Niğde'de DEAŞ operasyonunda bir kişi tutuklandı

16.11.2020 21:42
Niğde'de DEAŞ operasyonunda bir kişi tutuklandı, System.String[]

NİĞDE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklandı.

NİĞDE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ'ı deşifre etme ve faaliyetlerini engellemeye yönelik Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt mensubu oldukları öne sürülen 4 kişiyi tespit etti. 4 şüpheli, düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen şüpheliler A.E.D., M.B.E.R, M.F.A.I, O.E.B., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden M.F.A.I, tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Niğde'de DEAŞ operasyonunda bir kişi tutuklandı
Niğde'de DEAŞ operasyonunda bir kişi tutuklandı
Niğde'de DEAŞ operasyonunda bir kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Niğde, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Niğde'de DEAŞ operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika


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