Niğde'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'da faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu M.E'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi evinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Niğde'de DEAŞ şüphelisi 1 kişi tutuklandı - Son Dakika