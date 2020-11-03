Niğde'de DEAŞ'lı bir kişi yakalandı - Son Dakika

Niğde'de 1 DEAŞ'lı daha yakalandı.

Niğde'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Irak uyruklu şüpheli yakalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin koordineli çalışmasında, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, takip sonucu Irak uyruklu A.A.M.M'yi kent merkezinde gözaltına aldı. - NİĞDE