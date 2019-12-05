Son Dakika Haberleri: Niğde'de demir yoluna üst geçit yapılacak
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Niğde'de demir yoluna üst geçit yapılacak

6 saat önce

AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, Ditaş Kavşağı'ndaki demir yoluna üst geçit yapılacağını belirtti.

Niğde'de demir yoluna üst geçit yapılacak, System.String[]

AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, Ditaş Kavşağı'ndaki demir yoluna üst geçit yapılacağını belirtti.

Ergun, yaptığı yazılı açıklamada, "Niğde için büyük önem arz eden, birçok kazanın yaşandığı ve Niğde'nin kanayan yaralarından olan Ditaş Kavşağı demir yolu üst geçit projesinin ihalesi yapıldı. Yapım çalışmalarına en kısa zamanda başlanacak." ifadelerini kullandı.

Ergun, İl Özel İdaresi önüne yapılacak üst geçidin ihalesinin de yakın zamanda gerçekleştirileceğini kaydetti.

AK Parti, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:12 Kaynak: AA
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