Son Dakika Haberleri: Niğde'de deprem tatbikatı yapıldı
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Niğde'de deprem tatbikatı yapıldı

6 saat önce

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanan senaryo gereği 5.8 şiddetinde deprem meydana gelen köyde ' Seviye 2 Afet ' Bölgesel Tatbikatı gerçekleştirildi.

Niğde'de deprem tatbikatı yapıldı, System.String[]

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanan senaryo gereği 5.8 şiddetinde deprem meydana gelen köyde ' Seviye 2 Afet ' Bölgesel Tatbikatı gerçekleştirildi.


Niğde'nin Kaynarca köyünde yapılan tatbikatta senaryo gereği ilkokul, ilkokul lojmanı, bir vatandaşın evi yıkıldı bir evde de deprem sonrası devrilen sobadan yangın çıktı.


Yine senaryo gereği, deprem bölgesinde elektrik, su, doğalgaz kesintileri oldu ulaşım ve haberleşmede aksamalar yaşandı.


İl Merkezi ve ilçelerinde 9 bin 159 binanın etkilendiği, çok sayıda yaralı ve 15 can kaybının yaşandığı senaryo üzerinden yapılan tatbikata 26 hizmet gurubu katıldı.


Nevşehir, Konya, Mersin ve Karaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinden de birer arama kurtarma ekibi, Afyon'dan köpekli arama kurtarma ekibi, Adana'dan ise Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler ekibinin de katıldığı tatbikatta toplam 239 personel 55 araçla görev aldı.


Tatbikatla ilgili açıklama yapan Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, "Ülkemiz deprem kuşağında bir ülke. Jeopolitik öneminin yanında bu tarz riskleri de bünyesinde barındırıyor. Geçmişte de yaşadığımız deprem tecrübelerine baktığımız zaman depremle yaşamayı öğrenmek zorunda olduğumuzu biliyoruz dolayısıyla her an depreme hazır bir şekilde tüm hazırlıklarımızı gözden geçirmek zorundayız bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu kapsamda da AFAD Başkanlığımız Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında illerimizde bu tarz deprem senaryoları üzerinde çalışmalar yapıyor. Bugünde yine bu vesileyle senaryo gereği Kaynarca köyümüzde deprem olmuş gibi hazırlıklarımızı yaptık. 59 aracımız ve 250 personelimizle, destek illerimizle ilimizdeki 26 hizmet grubumuzla birlikte buradayız tatbikat yapıyoruz. Tatbikatı bile gerçekten acı inşallah ülkemiz, coğrafyamız, ilimiz bu tür acı tecrübelerle yüzleşmez ama böyle bir şey olması durumunda da tüm ekiplerimizle hazır bir şekilde bulunmak zorundayız" dedi.


Masabaşı ve saha tatbikatında, arama kurtarma ekiplerinin uyumlu çalışabilmesi, planda görev alan hizmet grupları, kurum ve kuruluşlar ile destek illerin karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği sağlayabilmesi ve kaynakların etkin kullanılması hedeflendi. - NİĞDE

Kaynarca, Türkiye, Deprem, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:16 Kaynak: İHA
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