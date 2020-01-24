Niğde'de derneğe kumar operasyonu - Son Dakika

Niğde'de bir derneğe düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Saruhan Mahallesi'nde faaliyet gösteren Niğde İlini Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği'nde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Derneğe düzenlenen operasyonda, kumardan elde edildiği değerlendirilen 200 lira ile yazboz kağıdı ve okey takımına el konuldu.
Dernek başkanı C.Ş. hakkında kumar oynamaya yer temin etmek suçundan adli işlem başlatıldı. 4 kişiye ise kumar oynamaktan 4 bin 900 lira para cezası uygulandı.