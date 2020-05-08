Niğde'de devlet desteğiyle kurduğu serada üretimi sürdürüyor - Son Dakika
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Niğde'de devlet desteğiyle kurduğu serada üretimi sürdürüyor

6 saat önce

Niğde'de devlet desteğiyle kurduğu serada üretimi sürdürüyorNİĞDE'de çiftçi Yavuz Ürekli, devlet desteğiyle kurduğu yaklaşık 3 dönümlük serada biber, salatalık, domates gibi ürünler yetiştiriyor.

Niğde'de devlet desteğiyle kurduğu serada üretimi sürdürüyor

NİĞDE'de çiftçi Yavuz Ürekli, devlet desteğiyle kurduğu yaklaşık 3 dönümlük serada biber, salatalık, domates gibi ürünler yetiştiriyor.

Bor ilçesinde yaşayan Yavuz Ürekli, Konya Ovası Projesi'nden (KOP) yaklaşık 200 bin liralık destek alarak, 3 dönümlük alana 5 bölüm halinde sera kurdu. Koronavirüs sürecinde de üretime devam eden Ürekli, seralarda biber, salatalık, domates gibi ürünler yetiştiriyor. Ürekli, yaklaşık 6 yıldır tünel şeklindeki küçük seralarda üretim yaparken devlet desteğiyle yüksek seralar kurduğunu belirterek, "Yüksek sera bizim için avantaj. Devletimizin sağladığı katkıdan, destekten dolayı mutluyum. Bizde şu an 'dur' yok, mahsulümüzü yetiştiriyoruz" dedi.

Ürekli'yi ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş da koronavirüse rağmen üretimin aksamadan devam ettiğini vurguladı. Bu sürecin sonunda üretimin devam etmesiyle ülke olarak kazançlı çıkılacağına işaret eden Baş, şunları söyledi:

"İlimizde üretim, kesintisiz her alanda devam ediyor. Niğde'de seracılığın gelişmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu yıl uygulayacağımız projelerde topraksız ve modern tarım yapılacak seralar kurmayı planlıyoruz. Topraksız tarımda 500 metrekarelik alanı, 5-6 katta üretim yaparsanız 3 dekara çıkarmış oluyoruz. Özellikle Bor ilçesinde seracılığı geliştirmeyi düşünüyoruz."

Niğde'de devlet desteğiyle kurduğu serada üretimi sürdürüyor

Konya Ovası Projesi, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 11:20 Kaynak: DHA


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