Araçta bulunan bir keçi de telef oldu.

İhbar üzerine, kaza yerine çok polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Devrilen kamyonetteki 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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