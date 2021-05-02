NİĞDE'DE LİMON YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ ÖLDÜ - Son Dakika

NİĞDE'DE LİMON YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Son Güncelleme: 02.05.2021 13:21

NİĞDE'de limon yüklü TIR'ın kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu sürücü Ersin Ateş hayatını kaybetti.

NİĞDE'de limon yüklü TIR'ın kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu sürücü Ersin Ateş hayatını kaybetti.

Adana- Aksaray karayolu Beştepeler mevkisinde meydana gelen kazada Ersin Ateş yönetimindeki 73 SK 415 plakalı limon yüklü TIR, kontrolden çıkıp seyir halindeyken devrildi. Devrilmenin etkisiyle sürücü Ersin Ateş, TIR içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine çağrılan ambulansla ve Niğde AFAD ekipleri sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarttı. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel NİĞDE'DE LİMON YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: NİĞDE'DE LİMON YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ ÖLDÜ - Son Dakika
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