NİĞDE'DE LİMON YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ ÖLDÜ

NİĞDE'de limon yüklü TIR'ın kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu sürücü Ersin Ateş hayatını kaybetti.

Adana- Aksaray karayolu Beştepeler mevkisinde meydana gelen kazada Ersin Ateş yönetimindeki 73 SK 415 plakalı limon yüklü TIR, kontrolden çıkıp seyir halindeyken devrildi. Devrilmenin etkisiyle sürücü Ersin Ateş, TIR içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine çağrılan ambulansla ve Niğde AFAD ekipleri sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarttı. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.