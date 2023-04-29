Dinlenme tesisine girmek isteyen şöför bariyerlere ok gibi saplandı! 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Dinlenme tesisine girmek isteyen şöför bariyerlere ok gibi saplandı! 2 kişi yaralandı

29.04.2023 13:13

Niğde'de bir otomobilin dinlenme tesisine girmek isterken bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Niğde- Adana otoyolunda meydana gelen kazada, M.Ö'nün kullandığı otomobil, Başmakçı Mevkii'ndeki dinlenme tesisinin girişinde hızdan dolayı bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 2 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Otomobilin bariyerlere çarpma anı da, tesisin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dinlenme tesisine girmek isterken bariyere ok gibi saplandı! O anlar kamerada
Kaynak: İHA
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Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dinlenme tesisine girmek isteyen şöför bariyerlere ok gibi saplandı! 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dinlenme tesisine girmek isteyen şöför bariyerlere ok gibi saplandı! 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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