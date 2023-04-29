Niğde- Adana otoyolunda meydana gelen kazada, M.Ö'nün kullandığı otomobil, Başmakçı Mevkii'ndeki dinlenme tesisinin girişinde hızdan dolayı bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 2 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Otomobilin bariyerlere çarpma anı da, tesisin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Dinlenme tesisine girmek isteyen şöför bariyerlere ok gibi saplandı! 2 kişi yaralandı - Son Dakika