Son Dakika Haberleri: Niğde'de doğa yürüyüşü için Yeşilburç Vadisi turizme kazandırıldı
Son Dakika Yerel Niğde'de doğa yürüyüşü için Yeşilburç Vadisi turizme kazandırıldı

Niğde'de doğa yürüyüşü için Yeşilburç Vadisi turizme kazandırıldı

6 saat önce

- Niğde'de doğa yürüyüşü için Yeşilburç Vadisi turizme kazandırıldıNİĞDE - Niğde'de kentin turizm potansiyelinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla yaptırılan 2175 metre "Yeşilburç Vadisi Doğa Yürüyüş Parkuru" açıldı.

- Niğde'de doğa yürüyüşü için Yeşilburç Vadisi turizme kazandırıldı

NİĞDE - Niğde'de kentin turizm potansiyelinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla yaptırılan 2175 metre "Yeşilburç Vadisi Doğa Yürüyüş Parkuru" açıldı.

Merkeze bağlı Yeşilburç köyü ile Paşa Bağları arasında yer alan Uzandı Vadisi'nde bulunan yürüyüş parkuru Niğde İl Özle İdaresi tarafından düzenlemesinin ardından açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekilleri Selim Gültekin, Yavuz Ergun, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş ve doğa severler katıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yürüyüş parkurunun 3 etaptan oluştuğunu tüm etapların tamamlanmasının ardında 12 kilometre uzunluğunda Türkiye'nin en güzel doğal parkurlarından birisinin olacağını söyledi.

Açılışta konuşan Vali Şimşek: "bu parkur Yeşilburç köyü ile Paşa Bağları arasında 12 kilometre uzunluğunda 3 etaptan oluşuyor. İlk etap 2175 metre uzunluğunda. Önümüzdeki yıllarda diğer parkurları da açarak halkımızın hizmetine sunacağız. Amacımız marka kent projesi kapsamında bu zenginlerimizi ve doğal güzelliklerimizi, tarihi güzelliklerimizi ortaya çıkarıp tarihi Yeşilbuç köyümüzü tanıtmak, köyümüzü turistlik bir köy haline getirmek, turizmle buluşturmak. Bu şekilde marka kenti oluşturmak" dedi.

Açılışın ardından katılımcılar, 2175 metre yürüyüş gerçekleştirdi.

Niğde'de doğa yürüyüşü için Yeşilburç Vadisi turizme kazandırıldı

Yerel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:28 Kaynak: İHA
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