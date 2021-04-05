Niğde'de doğaseverler yürüyüşte torbalarca çöp topladı - Son Dakika

NİĞDE'de bir grup doğasever, henüz yürüyüşe açılmayan Yeşilburç Vadisi'ndeki bir kilometrelik alanda 10 torba çöp topladı. Yeşilburç Köyü Muhtarı Cihan Tuna, "Doğaseverler için harika bir yürüyüş rotası olacak olan bu bölgeyi ne yazık ki kendini bilmez kişilerden korumakta güçlük çekiyoruz" dedi.

Niğde İl Özel İdaresi tarafından düzenlemesi yapılan Yeşilburç köyündeki vadinin henüz yürüyüşe açılmayan 2'nci ve 3'üncü etabını kapsayan Milalar bölgesinde doğaseverler, yapacakları yürüyüşü çöp toplama etkinliğine dönüştürdü. Bölgede temizlik yapan doğaseverler, 1 kilometrelik alanda yaklaşık 10 torba çöp topladı. Çoğunluğu plastik tabaklar, bardaklar ve poşetlerden oluşan atıklarla dolu bölgede çöpleri temizleyen gönüllüler, henüz yürüyüşe bile açılmayan bölgenin bu kadar bilinçsizce kullanılmasına isyan etti.

MUHTAR: KORUMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ

Köylerinde misafirleri ağırlamaktan her zaman memnun olduklarını dile getiren Yeşilburç Köyü Muhtarı Cihan Tuna, gönüllülere teşekkür etti. Tuna, "Herkes köyümüzde yürüyüş yapabilir, doğayla iç içe vakit geçirebilir ama arkasında iz bırakmadan ve vadinin güzelliklerine zarar vermeden bunları yapmalılar. Etaplar açıldığı zaman doğaseverler için harika bir yürüyüş rotası olacak olan bu bölgeyi ne yazık ki kendini bilmez kişilerden korumakta güçlük çekiyoruz. Lütfen biraz daha duyarlı olalım ve arkamızda bıraktığımız iz sadece ayak izlerimiz olsun" dedi.