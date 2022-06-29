Niğde'de doktor ve eşi kazada yaralandı - Son Dakika
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Niğde'de doktor ve eşi kazada yaralandı

29.06.2022 15:28
Niğde'de doktor ve eşi kazada yaralandı

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında doktor çift yaralandı.

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında doktor çift yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kaza, Niğde- Kayseri yolu Hüyük Mevkiinde meydana geldi. Nur Şeker yönetimindeki 51 ACB 139 otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Kazada sürücü Nur Şeker'in yanında bulunan eşi doktor Ali Şeker, ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı doktor Ali Şeker ve eşi Nur Şeker ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Şeker'in durumunun ağır olduğu, yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE

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Kaynak: İHA

Ali Şeker, Kayseri, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de doktor ve eşi kazada yaralandı - Son Dakika

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