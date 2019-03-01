Niğde'de Dolandırıcılık Operasyonu
1 saat önce
Niğde'de farklı illerden aldıkları hizmet ve ürünlerin parasını ödemedikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
Niğde
'de farklı illerden aldıkları hizmet ve ürünlerin parasını ödemedikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Adana
, Bursa
, Yalova
, Kayseri
ve Konya
'da peyzaj, çiçek, bitki, gübre alıp parasını ödemeyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilenlere yönelik Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekipler, Niğde'de düzenledikleri operasyonda K.T. ve D.İ'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari C.K'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:33 Kaynak: AA
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