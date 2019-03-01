Son Dakika Haberleri: Niğde'de Dolandırıcılık Operasyonu

Niğde'de Dolandırıcılık Operasyonu

1 saat önce

Niğde'de farklı illerden aldıkları hizmet ve ürünlerin parasını ödemedikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Niğde'de Dolandırıcılık Operasyonu, System.String[]
Niğde'de farklı illerden aldıkları hizmet ve ürünlerin parasını ödemedikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Adana, Bursa, Yalova, Kayseri ve Konya'da peyzaj, çiçek, bitki, gübre alıp parasını ödemeyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilenlere yönelik Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, Niğde'de düzenledikleri operasyonda K.T. ve D.İ'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari C.K'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:33 Kaynak: AA

Adana, Konya, Niğde, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öldü Sanılan Mehmet Amca, 41 Yıl Sonra Tesadüfen Ortaya Çıktı Yeşilçam'ın Unutulmaz Oyuncusu Aytaç Arman Adana'da Toprağa Verildi

Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Hakkında Bakan Koca'dan Açıklama: Kabul Edilemez! Son Dakika! Bakan Kurum: 4 Milyar Liralık Kaynakla Kentsel Dönüşümde Önemli Bir Süreci Başlatıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 14:30:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de Dolandırıcılık Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]