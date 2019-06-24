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Niğde'de dolandırıcılık operasyonu

56 dakika önce

Niğde'de hasarlı ve kilometresi düşürülmüş araçları internetten yüksek fiyata sattıkları tespit edilen 9 kişi yakalandı.

Niğde'de dolandırıcılık operasyonu, System.String[]
Niğde'de hasarlı ve kilometresi düşürülmüş araçları internetten yüksek fiyata sattıkları tespit edilen 9 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internetten satış ilanı vererek, hasarlı ve kilometre kadranıyla oynanmış araçları gerçek değerlerinin çok üzerinde fiyatla çevre il ve ilçelerden müşterilere satan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 5 iş yerine eş zamanlı düzenlediği operasyonda, aralarında galerici, defterdarlık çalışanı ve oto ekspertizi bulunan Ö.K, G.S, M.V.A, M.Ç, İ.Ç, N.K, İ.A, A.A.P. ve E.E'yi "nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik" suçlamalarıyla gözaltına aldı.
Şüphelilerin iş yerlerinde bulunan 10 dizüstü bilgisayar, 7 harddisk, hafıza kartı, 8 cep telefonu ve satış sözleşmeleri incelemeye alındı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:09 Kaynak: AA
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