Son Dakika Haberleri: Niğde'de drift yapan sürücünün ehliyeti iptal edildi
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Niğde'de drift yapan sürücünün ehliyeti iptal edildi

31 dakika önce

Niğde'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi, ehliyeti iptal edildi.

Niğde'de drift yapan sürücünün ehliyeti iptal edildi, System.String[]
Niğde'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi, ehliyeti iptal edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eski Sanayi Caddesi tren garı kavşağında drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen Y.A. idaresindeki 51 DT 519 plakalı otomobili durdurdu.
Ekipler, sürücüye 5 bin 10 lira idari para cezası uyguladı, araç 60 gün trafikten men, sürücünün ehliyeti iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:29 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel
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