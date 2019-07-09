Niğde'de drift yapan sürücünün ehliyeti iptal edildi
31 dakika önce
Niğde'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi, ehliyeti iptal edildi.
Niğde
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:29 Kaynak: AA
'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi, ehliyeti iptal edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Eski Sanayi Caddesi tren garı kavşağında drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen Y.A. idaresindeki 51 DT 519 plakalı otomobili durdurdu.
Ekipler, sürücüye 5 bin 10 lira idari para cezası uyguladı, araç 60 gün trafikten men, sürücünün ehliyeti iptal edildi.
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