Son Dakika Haberleri: Niğde'de Drift Yapan Sürücüye 8 Bin 457 TL Ceza

Niğde'de Drift Yapan Sürücüye 8 Bin 457 TL Ceza

1 saat önce

NİĞDE'de drift yapan otomobil sürücüsüne 8 bin 457 TL para cezası kesildi.

Niğde'de Drift Yapan Sürücüye 8 Bin 457 TL Ceza, System.String[]
NİĞDE'de drift yapan otomobil sürücüsüne 8 bin 457 TL para cezası kesildi.

Çiftlik ilçesinde  bir otomobilin sürücüsü M.Ö. drift yaparak trafiği tehlikeye attı. Polise ihbar edilen otomobil sürücüsü, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa bir kovalamacanın ardından yakalanan sürücüye 8 bin 457 TL para cezası kesilirken, 2 yıl da ehliyetine el konuldu. Otomobil ise 60 gün trafikten men edildi. - Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:30 Kaynak: DHA

Niğde, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 Bin Liralık Banknottaki Sır, 38 Yıl Sonra Ortaya Çıktı Paradaki Sır Işığı Tutunca Ortaya Çıktı

Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Büyük İndirim Gelecek Yeni Yılda Cepten İnternet Paylaşımı Ücretli Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 15:56:30. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de Drift Yapan Sürücüye 8 Bin 457 TL Ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]