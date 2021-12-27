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Düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve kesici alet ele geçirildi - Son Dakika

Düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve kesici alet ele geçirildi

27.12.2021 19:13

Niğde'de bir ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah ve kesici alet ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de bir ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah ve kesici alet ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapımı ve satışı yasak olan silah, bıçak, kama, kılıç, muşta gibi aletlerin sosyal medya ve internet üzerinden satışının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda, sosyal medya üzerinden söz konusu yasa dışı materyallerin satışını yaptığı tespit edilen S.E'nin evine ve iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 116 av tüfeği fişeği, 139 kurusıkı tabanca fişeği, 117 muşta, 13 biber gazı, 4 metal kelepçe, 6 teleskopik jop, 7 elektroşok cihazı, 2 kılıç, 5 balta, 2 ustura, 317 değişik ebat ve özelliklerde bıçak ele geçirildi.

S.E, gözaltına alındı.

Düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve kesici alet ele geçirildi
Düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve kesici alet ele geçirildi
Düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve kesici alet ele geçirildi
Düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve kesici alet ele geçirildi
Düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve kesici alet ele geçirildi
Düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve kesici alet ele geçirildi
Düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve kesici alet ele geçirildi
Düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve kesici alet ele geçirildi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve kesici alet ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve kesici alet ele geçirildi - Son Dakika
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