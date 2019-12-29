Niğde'de düzenlenen şenlikte 1 ton hamsi ikram edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de düzenlenen şenlikte 1 ton hamsi ikram edildi - Son Dakika

Niğde'de düzenlenen şenlikte 1 ton hamsi ikram edildi

6 saat önce

Niğde'de düzenlenen "7. Hamsi Şenliği"nde bir ton balık ikramında bulunuldu.

Niğde'de düzenlenen şenlikte 1 ton hamsi ikram edildi, System.String[]

Niğde'de düzenlenen "7. Hamsi Şenliği"nde bir ton balık ikramında bulunuldu.

Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, Kent Ormanı'nda düzenlenen şenlikte pişirilen hamsiler katılımcılara ikram edildi. Hamsi ekmek almak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu. Katılımcılar şenlikte kemençe eşliğinde horon oynadı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şenlik sayesinde vatandaşlarımız hem farklı bir kültürle tanışıyorlar hem de güzel bir lezzetin tadına bakma şansı elde ediyorlar. İnsanlarımız arasında birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik duyguları daha da gelişiyor. Kültürümüzü yaşatma noktasında bu tür etkinliklerin çok büyük faydası var." diye konuştu.

Derneğin başkanı Lütfi Güler ise "Karadenizliler ile Niğdeliler arasında kaynaşmayı sağlamak, gelenek ve görenekleri gelecek nesillere aktarmak, burada bir gün de olsa Karadeniz esintisi yaşatmak bizlerin en büyük amacıdır." dedi.

Şenliğe, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şerif Yılmaz 2, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 04:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar Boğaz'da yüzdü
Kahramanmaraş'ta emekli bir vatandaş, çocuklar oynasın diye dağdan kar getirdi Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için "turuncu" uyarı: Rüzgarın şiddeti 100 kilometreye kadar çıkacak Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller

Son Dakika Haberleri
23:14 Bakan soylu terör örgütünü tarihe gömeceğiz - Son Dakika
23:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazarbayev ile telefonda görüştü - Son Dakika
23:08 Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk ile yaralanan 16 Somalili Türkiye'ye... - Son Dakika
23:05 Belediye işçisinin tabancayla vurularak öldürülmesi - 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
23:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazarbayev ile telefonda görüştü - Son Dakika
21:26 Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
20:26 Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 23:16:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde'de düzenlenen şenlikte 1 ton hamsi ikram edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]