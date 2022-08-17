Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde ile mücadele ve kaçakçılık olaylarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı yakalandı - Son Dakika

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