Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

18.08.2022 15:36
Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda düzenlediği operasyonda 2 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 65,05 gram metamfetamin, 21,09 gram eroin, 10 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

YORUMLAR
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Narkotik ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Narkotik ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Tahta kafeste uyuşturucu ele geçirildi Tahta kafeste uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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