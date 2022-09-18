Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

18.09.2022 13:10
Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 7 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 kilo 22 gram metamfetamin, 8,82 gram esrar, 2,24 gram eroin, 16 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 72 fişek, hassas terazi, pompalı tüfek ve 29 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 4'ü adliyeye sevk edildi, diğerleri salıverildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika
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