Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bağlama beldesinde bir kişinin evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Niğde'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı - Son Dakika

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