Niğde'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı - Son Dakika
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Niğde'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

06.09.2022 16:30
Niğde'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bağlama beldesinde bir kişinin evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda, şüpheliyi gözaltına aldı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 537 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Niğde'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı - Son Dakika
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