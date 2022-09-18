Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 kilo 22 gram metamfetamin, 8,82 gram esrar, 2,24 gram eroin, 16 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 72 fişek, hassas terazi, pompalı tüfek ve 29 bin lira ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 7 şüpheliyi yakaladı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika

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