Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

18.09.2022 20:18
Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 7 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 kilo 22 gram metamfetamin, 8,82 gram esrar, 2,24 gram eroin, 16 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 72 fişek, hassas terazi, pompalı tüfek ve 29 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 4'ü adliyeye sevk edildi, diğerleri salıverildi.

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika
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