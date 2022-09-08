Ekipler, düzenlediği operasyonda, şüpheliyi yakaladı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 23 kök skunk bitkisi ve 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bağlama beldesinde bir kişinin tarlasında Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Niğde'de uyuşturucu ve kaçaklık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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