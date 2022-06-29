Niğde'de düzensiz göçmen denetimi yapıldı - Son Dakika
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Niğde'de düzensiz göçmen denetimi yapıldı

29.06.2022 11:38
Niğde'de düzensiz göçmen denetimi yapıldı

Düzensiz Göç ile Mücadele çerçevesinde Ülke Genelinde 5'incisi düzenlenen ' Huzur Operasyonu' Niğde'de de gerçekleştirildi.

Düzensiz Göç ile Mücadele çerçevesinde Ülke Genelinde 5'incisi düzenlenen ' Huzur Operasyonu' Niğde'de de gerçekleştirildi.

Doğu sınırlarımızdan batı sınırlarımıza kadar kaçak göç ile mücadele eden Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik ekipleri, ülke genelinde 2022 yılının beşinci "Huzur" operasyonunu gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde Niğde'de polis ekipleri tarafından il genelinde düzensiz göçmen denetimi gerçekleştirildi. Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele" çerçevesinde Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri il genelinde 9 bölge 2 uygulama noktasında denetim yaptı.

Huzur operasyonunda 42 ekip 173 personelle denetim yaptı. - NİĞDE

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de düzensiz göçmen denetimi yapıldı - Son Dakika

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