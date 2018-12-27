Niğde'de Eğitime Bir Gün Ara Verildi
35 dakika önce
Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime bir gün ara verildi.
Niğde
'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Niğde il genelinde bugün eğitime bir günlüğüne ara verildiği bildirildi.
Ayrıca açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:01 Kaynak: AA
Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı! Hava Sıcaklığı 6 ila 12 Derece Düşecek
Gümüşhane'de Eğitime Kar Engeli! Okullar 1 Gün Tatil Edildi
Valilik Duyurdu! Aksaray'da Eğitime Bir Gün Ara Verildi
Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Teklifi Meclis'te Kabul Edildi