Son Dakika Haberleri: Niğde'de Eğitime Bir Gün Ara Verildi

Niğde'de Eğitime Bir Gün Ara Verildi

35 dakika önce

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Niğde'de Eğitime Bir Gün Ara Verildi, System.String[]
Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Niğde il genelinde bugün eğitime bir günlüğüne ara verildiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:01 Kaynak: AA

Niğde, Güncel
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