Son Dakika Haberleri: Niğde'de Eğitime Bir Gün 'Kar' Arası

Niğde'de Eğitime Bir Gün 'Kar' Arası

38 dakika önce

Niğde'de, aşırı buzlanma ve don nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Niğde'de, aşırı buzlanma ve don nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun buzlanma ve don olayı yaşanması dolayısıyla Niğde il genelinde 10 Ocak 2019 Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır? denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:11 Kaynak: DHA

Niğde, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 8 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Kadın Hastaların Mahrem Görüntülerini Çeken Doktor Serbest Bırakıldı

Suriye'den Çekilme Kararı Alan ABD'den Yeni Açıklama: Trump'ın Kararı Kesin Rus Askeri ile YPG'liler Membiç Kırsalında Ortak Devriyede Görüntülendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 23:49:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de Eğitime Bir Gün 'Kar' Arası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]