Son Dakika Haberleri: Niğde'de Eğitime Bir Gün 'Kar' Arası

Niğde'de Eğitime Bir Gün 'Kar' Arası

1 saat önce

NİĞDE'de, aşırı buzlanma ve don nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Niğde'de Eğitime Bir Gün 'Kar' Arası, System.String[]
NİĞDE'de, aşırı buzlanma ve don nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun buzlanma ve don olayı yaşanması dolayısıyla Niğde il genelinde 10 Ocak 2019 Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi. - Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:18 Kaynak: DHA

Niğde, Güncel
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