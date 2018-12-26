Son Dakika Haberleri: Niğde'de Eğitime Kar Tatili

Niğde'de Eğitime Kar Tatili

2 saat önce

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

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Niğde'nin Çiftlik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Çiftlik ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

İlçede etkili olan kar yağışı devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:17 Kaynak: AA

Çiftlik, Niğde, Güncel
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