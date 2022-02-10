Niğde'de eğitime kar tatili - Son Dakika

NİĞDE'de yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışından dolayi il genelindeki resmi ve özel bütün okullarda, kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime yarın için ara verildiği açıkladı. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, kronik hastalığı bilinan ve 6 yaşından küçük çocuğu bulunan personelin de 11 Şubat Cuma günü idari izinli sayılacağı bildirildi.