Son Dakika Haberleri: Niğde'de eğlence merkezinde silah ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de eğlence merkezinde silah ele geçirildi - Son Dakika

Niğde'de eğlence merkezinde silah ele geçirildi

6 saat önce

Niğde'de bir eğlence merkezine düzenlenen operasyonda ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Niğde'de eğlence merkezinde silah ele geçirildi, System.String[]

Niğde'de bir eğlence merkezine düzenlenen operasyonda ruhsatsız tüfek ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.K'nin Bor ilçesindeki eğlence merkezinde silah ve silahlı çalışan bulundurduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada ruhsatsız yarı otomatik tüfek, 2 şarjör, 28 fişek ve bıçak ele geçirildi. M.K. hakkında işlem başlatıldı. - NİĞDE

Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:49 Kaynak: İHA
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