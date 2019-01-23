Son Dakika Haberleri: Niğde'de Ekmeğe Zam

Niğde'de Ekmeğe Zam

2 saat önce

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odası ekmeğe zam yaptı.

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Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odası ekmeğe zam yaptı.

Zamlı tarifeye göre Niğde'de 200 gram ekmek 1 lira 25 kuruştan satılacak.

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Fırıncılar Odası'nın talebi doğrultusunda ekmeğin fiyatına 25 kuruş zam yaptı.

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası tarafından yeni ekmek fiyat tarifesi fırıncılara dağıtıldı.

Yeni tarifeye göre, Niğde'de ekmeğin bugünden itibaren 1 lira 25 kuruştansatılacağını söyledi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:39 Kaynak: İHA

Niğde, Ekonomi
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