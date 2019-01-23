Niğde'de Ekmeğe Zam
2 saat önce
Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odası ekmeğe zam yaptı.
Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odası ekmeğe zam yaptı.
Zamlı tarifeye göre Niğde'de 200 gram ekmek 1 lira 25 kuruştan satılacak.
Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Fırıncılar Odası'nın talebi doğrultusunda ekmeğin fiyatına 25 kuruş zam yaptı.
Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası tarafından yeni ekmek fiyat tarifesi fırıncılara dağıtıldı.
Yeni tarifeye göre, Niğde'de ekmeğin bugünden itibaren 1 lira 25 kuruştansatılacağını söyledi. - NİĞDE
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:39 Kaynak: İHA
Patlıcana 3 Ayda Yüzde 400 Zam Geldi
Salebin Kilosu 950 Liraya Çıktı
Market Reyonları ile Pazar Arasındaki Fiyat Farkı Tepkilere Yol Açıyor
Yok Böyle Bir Zenginlik! 26 Kişinin Serveti, Dünya Nüfusunun Yarısının Toplam Servetine Eş Değer