Niğde'de Ekmek Fiyatı Artırıldı
53 dakika önce
Niğde'de 200 gram ekmek fiyatının 1,25 liraya çıkarıldığı bildirildi.
Niğde
'de 200 gram ekmek fiyatının 1,25 liraya çıkarıldığı bildirildi.
Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, yaptığı açıklamada, Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine yaptıkları talep doğrultusunda 1 liradan satılan 200 gram ekmeğin yarından geçerli olmak üzere 1,25 liradan satılacağını belirtti.
Yaklaşık 4 aydır fırıncıların zarar ettiğini aktaran Yenel, şunları kaydetti:
"Zorla da olsa 200 gram ekmek fiyatını 1 lira 25 kuruş yaptık. İnşallah yapılan bu zammı vatandaşlarımız hoşgörüyle karşılar. Ekmek son bir yıldır 1 liradan satılıyordu ama un fiyatlarındaki artış ve çeşitli girdilerin artması nedeniyle Niğde'deki fırıncımızın talepleri doğrultusunda ekmeğe 25 kuruş zam yaptık. 24 Ocak Perşembe günü itibariyle ekmek fiyatı 1 lira 25 kuruş olacak."
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:09 Kaynak: AA
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