Son Dakika Haberleri: Niğde'de Ekmek Fiyatı Artırıldı

Niğde'de Ekmek Fiyatı Artırıldı

53 dakika önce

Niğde'de 200 gram ekmek fiyatının 1,25 liraya çıkarıldığı bildirildi.

Niğde'de Ekmek Fiyatı Artırıldı, System.String[]
Niğde'de 200 gram ekmek fiyatının 1,25 liraya çıkarıldığı bildirildi.

Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, yaptığı açıklamada, Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine yaptıkları talep doğrultusunda 1 liradan satılan 200 gram ekmeğin yarından geçerli olmak üzere 1,25 liradan satılacağını belirtti.

Yaklaşık 4 aydır fırıncıların zarar ettiğini aktaran Yenel, şunları kaydetti:

"Zorla da olsa 200 gram ekmek fiyatını 1 lira 25 kuruş yaptık. İnşallah yapılan bu zammı vatandaşlarımız hoşgörüyle karşılar. Ekmek son bir yıldır 1 liradan satılıyordu ama un fiyatlarındaki artış ve çeşitli girdilerin artması nedeniyle Niğde'deki fırıncımızın talepleri doğrultusunda ekmeğe 25 kuruş zam yaptık. 24 Ocak Perşembe günü itibariyle ekmek fiyatı 1 lira 25 kuruş olacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:09 Kaynak: AA

Niğde, Güncel
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