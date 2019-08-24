Niğde'de elektrik akımına kapılan işçi öldü
1 saat önce
Niğde'de elektrik direğinde çalışma yaptığı sırada akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:12 Kaynak: AA
Niğde'de elektrik direğinde çalışma yaptığı sırada akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, elektrik dağıtım şirketinde çalışan Onur Aydoğdu (28), merkeze bağlı Karaatlı beldesinde elektrik direğinde çalışırken akıma kapıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aydoğdu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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