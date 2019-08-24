Son Dakika Haberleri: Niğde'de elektrik akımına kapılan işçi öldü
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Niğde'de elektrik akımına kapılan işçi öldü

1 saat önce

Niğde'de elektrik direğinde çalışma yaptığı sırada akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.

Niğde'de elektrik akımına kapılan işçi öldü, System.String[]

Niğde'de elektrik direğinde çalışma yaptığı sırada akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, elektrik dağıtım şirketinde çalışan Onur Aydoğdu (28), merkeze bağlı Karaatlı beldesinde elektrik direğinde çalışırken akıma kapıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aydoğdu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karaatlı, Niğde, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:12 Kaynak: AA
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