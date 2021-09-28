Üye Girişi
Niğde'de elma hasadı - Son Dakika

Niğde'de elma hasadı

28.09.2021 14:41
Niğde'de elma hasadı, System.String[]

NİĞDE'de, hasadına başlanan elmadan bu yıl 230 bin dekar alanda, 500 bin tona yakın rekolte bekleniyor.

NİĞDE'de, hasadına başlanan elmadan bu yıl 230 bin dekar alanda, 500 bin tona yakın rekolte bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, kentte elma hasadına katıldı. Niğde elmasının yüzde 30'unun ihraç edildiğini belirten İl Müdürü Baş, "Niğde'den 20 ülkeye elma ihracatı yapılıyor. 500 bin ton elma rekoltesi beklentimiz var. Elma üretiminde Türkiye'de 3'üncü sıradayız. Amasya elması üretiminde Türkiye'de 1'inci sıradayız. 15 bine yakın çiftçimiz elma üretimiyle uğraşıyor. Elma kalitesinde ve pazar sıkıntımız yok. Her üründe olduğu gibi elmada da belli bir standardın üzerinde kaliteye sahibiz. İlimizde üretilen elmanın yaklaşık yüzde 30'u ihracata gidiyor. Irak- Suriye başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerine Batı Asya ülkelerine Hindistan, Malezya, Tayland ve Arap ülkelerine ihracat yapıyoruz. Mısır, Irak ve Libya son zamanlardaki pazarlarımız. Afrika pazarına açılma durumumuz var. Pazar araştırması yapılıyor. Fiyat konusunda da üreticilerimiz memnun" dedi.

Depolama ve paketlemeyle ilgili yatırım ve taleplerin olduğunu söyleyen İl Müdürü Baş, "Bunların da tamamlanmasıyla ilimiz tarımsal üretiminin tüm kademelerinde olduğu gibi elmada da merkez olma özelliğini devam ettirecek. Genç bahçe kurulumu açısından Türkiye'de 1'inci sıradayız. İlimiz 3-4 yıl sonra Türkiye'de elma üretiminde ilk sırada yer almasını bekliyoruz" diye konuştu.

Elma üreticisi İsmet Hurioğlu ise "500 dönümde elma üretimi yapıyoruz. Üretimden memnunuz. Çok kaliteli meyve yetiştiriyoruz. Ürünlerimiz kaliteli. Pazarlama sıkıntımız olmuyor. Fiyatlardan memnunuz; fiyatlar 1,5 ile 3 lira arası gidiyor" dedi.


Niğde'de elma hasadı
Niğde'de elma hasadı
Niğde'de elma hasadı
Niğde'de elma hasadı
Niğde'de elma hasadı
Niğde'de elma hasadı
Niğde'de elma hasadı
Niğde'de elma hasadı

Türkiye, Amasya, Tarım, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Niğde'de elma hasadı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurta atan 19 yaşındaki genç akıl hastanesine kaldırıldı 14:38 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurta atan 19 yaşındaki genç akıl hastanesine kaldırıldı Son Dakika! KVKK, yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi 14:31 Son Dakika! KVKK, yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi 150 kişinin yaşadığı binanın kolonları 7 kişilik ekip tarafından kırılmaya çalışıldı 14:28 150 kişinin yaşadığı binanın kolonları 7 kişilik ekip tarafından kırılmaya çalışıldı
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 28 Eylül 2021 14:20 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 28 Eylül 2021 Cephede destan yazan Türk SİHA'larının ihracatı devam ediyor! Türkiye son ihracatını Türkmenistan'a gerçekleştirdi 14:14 Cephede destan yazan Türk SİHA'larının ihracatı devam ediyor! Türkiye son ihracatını Türkmenistan'a gerçekleştirdi Takı kavgası sonrası doktor gelin konuştu: Her şey kaynanamın bana 'Namussuz' demesiyle başladı 13:50 Takı kavgası sonrası doktor gelin konuştu: Her şey kaynanamın bana 'Namussuz' demesiyle başladı
ABD İstanbul Başkonsolosluğu açıkladı: 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor 13:33 ABD İstanbul Başkonsolosluğu açıkladı: 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor Tunceli'de gergin anlar! Yurtta geçici olarak kalan 4 öğrenci çıkarılınca, ortalık karıştı 12:16 Tunceli'de gergin anlar! Yurtta geçici olarak kalan 4 öğrenci çıkarılınca, ortalık karıştı

Son Dakika Haberleri
14:36 İrfan Can Eğribayat, G.Saray maçındaki hatası hakkında konuştu: Herkesin yiyebileceği bir gol
14:30 Fuhuş yapan kadınlar, gözaltına alınınca deliye döndü: Enayi çok, dolandırıyoruz bizde ne yapalım?
14:23 Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede ana gündem maddesi Suriye ve terör olacak
14:20 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 28 Eylül 2021
14:18 Fizyoterapist ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sabah sporu yaptığı fotoğrafı paylaştı
14:14 Cephede destan yazan Türk SİHA'larının ihracatı devam ediyor! Türkiye son ihracatını Türkmenistan'a gerçekleştirdi
13:57 Silindir aracı yokuş aşağı kaydı, 1 işçi hayatını kaybetti
13:52 Eski futbolcu Sezer Öztürk, dünya basınında konuşuluyor
13:35 Hakan Baş ve Bensu Soral'den sevenlerini üzecek haber geldi! İhanet iddialarından sonra boşanma kararı almışlar
13:33 ABD İstanbul Başkonsolosluğu açıkladı: 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor
Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti         
14:43
İrfan Can Eğribayat, G.Saray maçındaki hatası hakkında konuştu: Herkesin yiyebileceği bir gol İrfan Can Eğribayat, G.Saray maçındaki hatası hakkında konuştu: Herkesin yiyebileceği bir gol         
14:36
Fuhuş yapan kadınlar, gözaltına alınınca deliye döndü: Enayi çok, dolandırıyoruz bizde ne yapalım? Fuhuş yapan kadınlar, gözaltına alınınca deliye döndü: Enayi çok, dolandırıyoruz bizde ne yapalım?         
14:30
Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede ana gündem maddesi Suriye ve terör olacak Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede ana gündem maddesi Suriye ve terör olacak         
14:24
Fizyoterapist ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sabah sporu yaptığı fotoğrafı paylaştı Fizyoterapist ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sabah sporu yaptığı fotoğrafı paylaştı         
14:18
Survivor Adem Kılıççı'dan itiraf: Bir kadın tarafından taciz edildim Survivor Adem Kılıççı'dan itiraf: Bir kadın tarafından taciz edildim         
14:06
Hakan Baş ve Bensu Soral'den sevenlerini üzecek haber geldi! İhanet iddialarından sonra boşanma kararı almışlar Hakan Baş ve Bensu Soral'den sevenlerini üzecek haber geldi! İhanet iddialarından sonra boşanma kararı almışlar         
13:35
İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 il valiliğine taksi genelgesi: Yolcu almamakta ısrar edenler trafikten men edilecek İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 il valiliğine taksi genelgesi: Yolcu almamakta ısrar edenler trafikten men edilecek         
13:15
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak         
12:15
Koronavirüs yoğun bakım servisine giren DHA, hastaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu ifade etti Koronavirüs yoğun bakım servisine giren DHA, hastaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu ifade etti         
12:01
WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak         
11:57
17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde 17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde "Mavi balina" şüphesi üzerinde duruluyor         
10:52
Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
10:47
Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi         
10:34
Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu         
10:03
Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı         
19:11
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 14:46:12. #1.11#
SON DAKİKA: Niğde'de elma hasadı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement