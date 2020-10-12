Niğde elma hasadında 500 bin ton rekolte bekliyor - Son Dakika

Niğde elma hasadında 500 bin ton rekolte bekliyor

12.10.2020 15:14

Niğde elma hasadında 500 bin ton rekolte bekliyor Türkiye'nin elma deposu olarak bilinen Niğde'de 230 bin dekar alanda 20 çeşit elma üretimi yapılıyor.

Niğde elma hasadında 500 bin ton rekolte bekliyor

NİĞDE - Türkiye'nin elma deposu olarak bilinen Niğde'de 230 bin dekar alanda 20 çeşit elma üretimi yapılıyor.

İhracat ağının her geçen gün arttığı, rengi, tadı, aroması ve kalitesiyle yurt içinde olduğu kadar yurt dışı pazarında da sevilen Niğde elmasında bu sene 500 bin ton rekolte bekleniyor.

Niğde'nin tarımsal üretimde olduğu kadar elma üretiminde de Türkiye'nin önde gelen illerinden bir tanesi olduğunu söyleyen Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş Niğde elmasının dış pazarın beklentisine uygun olduğunu söyledi.

Baş ; "İlimiz tarımsal üretimin birçok alanında olduğu gibi elma üretiminde de Türkiye'nin önde gelen illerinden bir tanesi. Elma da Türkiye sıralamasında 3. sıradayız. Yaklaşık 230 bin dekar alanda üretim sahamız var ve 500 bin ton kadar da 2020 yılı itibariyle bir rekolte beklentimiz var. Elmanın üretiminden ziyade ilimiz bütün tarımsal ürünlerinde olduğu gibi elmada da yurt dışı ihracat pazarımız bizim için çok önem taşıyor. Yirmiye yakın ülkeye, Japonya, Tayland, Malezya hattından başlayıp Avrupa'nın birçok ülkesine ihracat ağımız var buda ilimiz açısından sevindirici bir gelişme"dedi.

Elmaların güzelliğinin en önemli sebebinin, bahçelerin genç ve modern bahçeler olmasına bağlayan Asım Baş; " Üretimimiz kaliteli, elmalarımızın tadı aroması kaliteli çeşit çok fazla dış beklentisine uygun çok çeşit var bundan dolayı ihracatımız artarak devam ediyor"dedi.

Niğde'de 550 dekar alanda elma üretimi yapan İbrahim Hurioğlu ise; " Niğde Sazlıca bölgesinde elma üretimi yapıyoruz. Genelde burada 2000 tona kadar hasat yapıyoruz. Elma bizim bölgemizde çok iyi.Aroması, rengi çok iyi. Hasatlarımızı öncelikle Türkiye iç piyasa ondan sonra Rusya, Asya kıtalarına Katar, Kuveyt, Dubai'ye ihracat yapıyoruz. Çok şükür rekolte iyi olduğu zaman memnunuz"dedi.

Niğde elma hasadında 500 bin ton rekolte bekliyor
Niğde elma hasadında 500 bin ton rekolte bekliyor
Niğde elma hasadında 500 bin ton rekolte bekliyor
Niğde elma hasadında 500 bin ton rekolte bekliyor
Niğde elma hasadında 500 bin ton rekolte bekliyor
Niğde elma hasadında 500 bin ton rekolte bekliyor
Niğde elma hasadında 500 bin ton rekolte bekliyor
Niğde elma hasadında 500 bin ton rekolte bekliyor
Niğde elma hasadında 500 bin ton rekolte bekliyor
Niğde elma hasadında 500 bin ton rekolte bekliyor
Niğde elma hasadında 500 bin ton rekolte bekliyor
Niğde elma hasadında 500 bin ton rekolte bekliyor

İhracat, Türkiye, Tarım, Niğde, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Niğde elma hasadında 500 bin ton rekolte bekliyor - Son Dakika Ekonomi

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