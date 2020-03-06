Niğde'de Emniyet Müdürü Cebeloğlu vatandaşları dinledi - Son Dakika
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Niğde'de Emniyet Müdürü Cebeloğlu vatandaşları dinledi

6 saat önce

Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Kale ve Alaaddin mahallelerinde yapılan "Huzurlu Mahalleler" toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Niğde'de Emniyet Müdürü Cebeloğlu vatandaşları dinledi, System.String[]

Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Kale ve Alaaddin mahallelerinde yapılan "Huzurlu Mahalleler" toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Cebeloğlu, Niğde Belediyesi Kale Sosyal Tesislerindeki toplantıda, mahalle sakinlerine asayiş olayları hakkında bilgi verdi.

Amaçlarının bütün mahallelerde huzuru ve güveni sağlamak olduğunu belirten Cebeloğlu, mahallelerde bekçilerin rutin görevlerinin devam ettiğini ve alınabilecek ek tedbirlerle mahallelerde huzuru daha sağlıklı bir şekilde sağlayacaklarını aktardı.

Cebeloğlu'nun konuşmasının ardından Kale Mahallesi muhtarı Yusuf Efe Er, Alaaddin Mahallesi muhtarı Yılmaz Adıgüzel, mahallelerine ilişkin sorunları anlattı.

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:36 Kaynak: AA
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