Son Dakika Haberleri: Niğde'de 'en güzel buzağı' yarışması
Son Dakika Güncel Niğde'de 'en güzel buzağı' yarışması

Niğde'de 'en güzel buzağı' yarışması

1 saat önce

Niğde'de 'En güzel buzağı' yarışmasıNiğde 6. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda 'En güzel buzağı' yarışması yapıldı.

Niğde'de 'En güzel buzağı' yarışması

Niğde 6. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda 'En güzel buzağı' yarışması yapıldı.

Fuarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen yarışmada birbirinden renkli görüntüler ortaya çıkarken, yarışmayı çok sayıda vatandaş izledi. 11 buzağının katıldığı yarışmada Karabey isimli buzağı birinci olurken sahibi İsmail Göç. Cumhuriyet Altını kazandı. İkinci buzağı sahibine yarım, üçüncü buzağı sahibine ise çeyrek altına hediye edilirken yarışmaya katılanlara da yem hediye edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, yarışmanın farkındalık oluşturması adına gerçekleştirildiğini söyledi. Baş, "Bu tür yarışmaların üreticilerimize yeni ufuklar açacağı ve özellikle hayvancılığın bir sevgi olduğunu göstermesi açısından devam etmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Niğde'de 'en güzel buzağı' yarışması

Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 14 yaralı
Çiftçiye ve hayvancılığa 2019 yılında verilecek destekler belli oldu Megastar Tarkan'ın kuzeni açık cezaevinden firar etti Türkiye'nin askeri operasyonunu kınayan Avrupa Parlamentosu'na Ankara'dan çok sert tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 17:44:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de 'en güzel buzağı' yarışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]