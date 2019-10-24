Niğde'de "En Güzel Buzağı Yarışması"
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Niğde'de 6. Tarım Fuarı kapsamında "En Güzel Buzağı Yarışması" düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:06 Kaynak: AA
Niğde'de 6. Tarım Fuarı kapsamında "En Güzel Buzağı Yarışması" düzenlendi.
Fuarın ikinci gününde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen "En Güzel Buzağı Yarışması"nda renkli görüntüler ortaya çıktı. 11 buzağının katıldığı yarışmada, "Karabey" isimli buzağı birinci oldu.
Birinci olan buzağının sahibi İsmail Göç'e cumhuriyet altını hediye edildi.
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