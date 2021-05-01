Niğde'de enerji iletim hattının güzergahında kamulaştırma yapılacak

Niğde'de tesis edilecek enerji iletim hattının güzergahına denk gelen taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Niğde'de inşa edilecek Altunhisar KÖK ve İrtibatları Enerji İletim Hattı'nın güzergahına isabet eden taşınmazlarda direk ve trafo yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEDAŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.