Niğde'de epilepsi hastası genç kadın ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de epilepsi hastası genç kadın ölü bulundu - Son Dakika

Niğde'de epilepsi hastası genç kadın ölü bulundu

6 saat önce

Niğde'de epilepsi hastası genç kadın ölü bulunduNİĞDE'de 26 yaşındaki Fatma Yöntem, geçirdiği epilepsi krizi sonucu hayatını kaybetti.

Niğde'de epilepsi hastası genç kadın ölü bulundu, System.String[]

Niğde'de epilepsi hastası genç kadın ölü bulundu

NİĞDE'de 26 yaşındaki Fatma Yöntem, geçirdiği epilepsi krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay Çayır Mahallesi Stat Sokak'ta oturan Fatma Yöntem, evde küçük bebeğiyle birlikteyken epilepsi krizi geçirmesi sonrası yere yığıldı. Yöntem'in yakınları kapıyı çalmalarına rağmen açılmayınca kendi imkanlarıyla içeri girdi. İçeride yerde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık tarafından yapılan inceleme sonrası talihsiz kadının cansız bedeni Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:30 Kaynak: DHA
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