Niğde'de erkenci lahana hasadı başladı - Son Dakika

NİĞDE'de elma ve patates üretiminden sonra yaygın olarak ekimi yapılan erkenci lahananın hasadı başladı. Lahana Üreticileri Birliği Başkanı Ali Rıza Önal, "2019 yılında 18 bin 240 dekar alanda 118 bin 593 ton rekolte elde edilmişti, 2020 yılında 18 bin 870 dekar alanda ekim yapıldı, 129 bin 660 ton rekolte bekliyoruz" dedi.

Bor ve Ulukışla ilçelerinde yoğun olarak üretilen lahana, tarlada tanesi 2 ile 2,5 TL arasında satılıyor. Niğde Lahana Üreticileri Birliği Başkanı Ali Rıza Önal, Samsun'dan sonra en çok lahana yetiştiren kent olduklarını belirterek, "Lahana bölgemizde diğer kentlere göre erkenci yetişiyor. Ayrıca güzel tarafı iklim ve toprak şartları nedeniyle kademeli hasat yapılabiliyor. Bu sürede piyasaya uzun süreli ürün gönderiliyor" diye konuştu.