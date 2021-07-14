Erkenci patateste 30 bin ton rekolte bekleniyor

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde hasadına başlanan erkenci patateste 30 bin ton ürün alınacağı tahmin ediliyor.

Altunhisar Ziraat Odası Başkan Vekili ve patates üreticisi Tuncer Özçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, yazlık patates hasadının başladığını söyledi.

Ürünün kaliteli ve yüksek verimli olduğunu belirten Özçelik, "Satışlarımız devam ediyor. Fiyatlar 1,3-1,4 lira arasında. Fiyatlar, çiftçiyi pek memnun etmiyor, maliyetler yüksek. Verim iyi olduğu için yüzleri güldürecek inşallah. Bu sene yaklaşık 10 bin dekarda yetiştiriliyor. Geçen yıla göre ekim alanında düşüş var ama verim şu an için iyi. Bu yıl 30 bin ton rekolte bekleniyor." dedi.

Özçelik, maliyetlerin yüksek olması ve çiftçinin 2 yıldır patatesten zarar etmesi nedeniyle üretim alanının azaldığını dile getirerek, "Kuraklık da verimi etkiledi. Bazı yerlerde verim yok. Verim düşüklüğünden dolayı da rekolte düşük. Lokantalar, restoranlar, oteller açık olduğu için sürüm fazla olacak." diye konuştu.

Çiftçi Ahmet Demir de dekar başına 4,5-5 ton ürün aldıklarını söyledi.