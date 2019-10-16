Son Dakika Haberleri: Niğde'de eski askeri okul öğrencilerine FETÖ operasyonu
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Niğde'de eski askeri okul öğrencilerine FETÖ operasyonu

31 dakika önce

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında eski askeri okul öğrencisi 10 şüpheli yakalandı.

Niğde'de eski askeri okul öğrencilerine FETÖ operasyonu, System.String[]

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında eski askeri okul öğrencisi 10 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem imamları" tarafından ankesörlü ve sabit hat telefonlardan arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Niğde merkez ve ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 10 eski askeri okul öğrencisi yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:10 Kaynak: AA
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