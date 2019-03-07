Son Dakika Haberleri: Niğde'de Eski Cumhuriyet Savcısı'nı Öldüren Kişiye 'Müebbet' Hapis

Niğde'de Eski Cumhuriyet Savcısı'nı Öldüren Kişiye 'Müebbet' Hapis

58 dakika önce

NİĞDE'de, eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur'u tabancayla başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Adnan Akçin, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Niğde'de Eski Cumhuriyet Savcısı'nı Öldüren Kişiye 'Müebbet' Hapis, System.String[]
NİĞDE'de, eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur'u tabancayla başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Adnan Akçin, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sazlıca beldesinde bulunan çöplük alanda 3 Eylül 2018'de tabancayla başından vurularak  öldürülen eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur'un katil zanlısı Adnan Akçin, olaydan kısa süre sonra yakalandı. Niğde 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Adnan Akçin, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan müebbet hapis, 'ölünün üzerinden hırsızlık'  suçundan ise 6 yıl 3 ay hapis, 'ruhsatsız tabanca bulundurmak' suçundan da 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezasına çarptırdı.

- Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:24 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Savcısı, Niğde, Güncel
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