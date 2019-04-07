Niğde'de Eski Komiser Yardımcısı Fetö'den Tutuklandı
29 dakika önce
Niğde'de, Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında eski komiser yardımcısı tutuklandı.
Niğde
'de, Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında eski komiser yardımcısı tutuklandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Adana
'da gözaltına alınan Ö.S, tutuklanması talebiyle çıkarıldığı hakimlikçe salıverildi. Başsavcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Ö.S, Niğde Adliyesine sevk edildi.
Ö.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Niğde POMEM'den ihraç edilen Ö.S'nin daha önce de "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davada hüküm giydiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:23 Kaynak: AA
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